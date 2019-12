Biele Vianoce? FUČ!

No jo a sme doma. Človek celý rok čaká na tento VÝNIMOČNÝ DEŇ, aby sa potešil zo spoločného stretnutia v kruhu svojich blízkych alebo milujúceho partnera. K tomu prislúcha aj adekvátna atmosféra, ktorá sa VYTRATILA.

Niekde ČIASTOČNE a niekde ÚPLNE, no hlavne z NÁS.

STOP! Kto alebo čo mi CHÝBA?

Veď darčeky sa stále nájdu a aj do úst je čo hodiť. Stále však niečo chýba. Áno mám na mysli náš čarovný SNEH. Iné roky som mu nedal toľko pozornosti ako tento. Dostal som ŠOK. Napriek tomu, že počasie sledujem dlhodobo ma to jednoducho strhlo.

O zem som sa hádzať nezačal, ale ide POCIT, ktorý jednoducho postrádam. Iný sa možno teší, že sa nemusí šmýkať po zľadovatelej ceste. No ja to vnímam úplne ináč. Veď ZIMA je predsa obdobie, kedy príroda SPÍ.

Nemalo by nám predsa vadiť, že nám cesty ,,KOMPLIKUJE´´ onen sneh. No aj napriek tomu si vie nad tým človek dobre zap*čovať. Píšem ako by som to bol ja, teda moje negatívne p*čujúce JA.

Cítime sa EŠTE?

ÁNO! Zadumal som si nad touto otázkou aj tento ROK. Odpovedať sa však nedá jednoznačne. Raz kde je PLUS je automaticky aj MÍNUS. Čo tým chcel básnik povedať? Jednoducho povedané. Vždy, keď sa odchýlime od jedného alebo druhého pólu spejeme k rozpadu.

Môže to byť ťažká choroba, rozpad vzťahu, nezmyselné premrhanie financií atď.

Keď k tomuto prichádza dostávame sa do nami vytvorenej TRAGÉDIE, ktorá s nami lomcuje viacej, menej alebo nás ZRAZÍ na úplné DNO.

Dôležité je aj v takomto prípade zachovať ,,CHLADNÚ HLAVU´´. Nie kôli blízkym, nie kôli partnerovi, nie kôli kamarátom, kôli samému SEBE. Ľahko sa mi to hovorí a môže to znieť EGOCENTRICKY, no nie raz som ochutnal spodok tohoto kotlíku.

Trvalo mi roky, kým som sa spamätal a dokázal pozrieť na SVET s čistou HLAVOU ZNOVA A ZNOVA.

Musel som si však UVEDOMIŤ, že treba ísť ďalej a to čím skôr tým lepšie. Zastávam NÁZOR, že NIKTO a NIČ nestojí za to, aby sme padli za OBEŤ.

Ako to súvisí so SNEHOM a POCITOM?

Keď sa VÁM podarí dostať sa do vnútornej ROVNOVÁHY začnete si všímať a cítiť všetko intenzívnejšie. Tak isto VÁM začnú chýbať okamihy v jednotlivých ročných obdobiach, ktoré ich charakterizujú a vytvárajú tak atmosféru spôsobujúcu POCITY NAPLNENIA.

Nevieme si ich kúpiť. Ak sa máme baviť o HODNOTE, tak je NEKONEČNÁ. Vieme ich však objaviť a dať im úplnú pozornosť.

KLAMEM, KEĎ VÁM POVIEM, ŽE STROMČEK ZASYPANÝ DARČEKMI VÁM TENTO POCIT NAHRADÍ!

Skúste si raz UROBIŤ VIANOCE, kedy si doprajete ZOPÁR DARČEKOV alebo ich jednoducho VYNECHÁTE. Rozdiel medzi POCITMI NAPLNENIA a SPOKOJNOSTI je ten, že DARČEK VÁS BAVÍ IBA CHVÍĽU a je MILÝM SPRÍJEMNENÍM.

Nie je však nevyhnutné, aby ste ich nakúpili toľko, že budete zliepať VÝPLATU ďalšieho POLROKA. Práve som zhrnul EXTRÉM MRHANIA S FINANCIAMI.

Keby to bolo také JEDNODUCHÉ?

Keby bolo KEBY. Všetko je však možné a niekde treba začať. Zažil som viacero druhov VIANOC a viem si to dať do merítka porovnávania. Viete? VIANOCE s viacej DARČEKMI nie sú LEPŠIE VIANOCE, aj keď okolie sa VÁS môže LÁMAŤ a presviedčať o OPAKU.

O ROK je to tu ZNOVA. Máte dojem, že treba BYŤ za každú cenu MEGALOMAN? Myslím si, že VÔBEC. Čo má skutočnú VÁHU je to ako sa CÍTITE a ako TÝM ovplyvňujete svoj OKOLITÝ SVET.

VO VAŠOM ŽIVOTE NIE JE LEPŠÍ MALIAR AKO VY SAMI, A PRETO ZODPOVEDNOSŤ ZA TO AKO VAŠE VIANOCE BUDÚ VYZERAŽ BERIETE VY, VY A EŠTE AJ VY :)